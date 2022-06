PÈLERINAGE DE POPENGUINE : Antoine Diome sollicite des prières «pour un Sénégal stable, loin des contingences anarchistes et destabilisatrices»

Venu représenter le chef de l’État à la 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine, Antoine Diome a indiqué qu’elle intervient "dans un contexte particulier, où l’organisation des élections législatives du 31 juillet 2022 suscite la tension des acteurs politiques ainsi que de leurs militants, en quête légitime de représentation des populations dans ce très haut lieu de la démocratie qu’est l’Assemblée nationale".



Aussi, rapporte le quotidien Les Échos dans sa livraison de ce mardi, le ministre de l’Intérieur a sollicité des prières «pour un Sénégal uni et stable, seul gage de paix et de prospérité. Loin des contingences antidémocratiques, anarchistes, populistes et/ou destabilisatrices».



Dans ce sillage, M. Diome a également sollicité les prières de Monseigneur Benjamin Ndiaye, ainsi que tous les évêques, pour que la bénédiction, l’entente, la prospérité élisent à jamais domicile dans notre cher pays, dans la tranquillité la sérénité et en toute sécurité».



Selon le ministre de l’Intérieur, "dans le combat pour la conservation des valeurs religieuses, morales et républicaines, la contribution de l'Église catholique est déterminante, car elle a toujours produit des citoyens modèles, sources d’inspiration pour nos jeunesses.



«Chers fidèles chrétiens et chers marcheurs, votre rôle capital dans la sauvegarde de ces valeurs et vertus ainsi que votre contribution décisive au développement socioéconomique de notre pays ne sont plus à démontrer. C’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de nous mobiliser pour préserver nos acquis et contribuer à continuer à faire émerger un citoyen sénégalais modèle, fervent dans sa pratique religieuse mais également rigoureux dans le respect des lois et règlement qui fondent notre Nation», souligne le chef de la délégation gouvernementale.



Aussi, Antoine Diome a invité, devant les prêtres et hommes d'Église, les 22 000 marcheurs et fidèles chrétiens à s’ériger en modèles à la jeunesse qui a perdu les fondamentaux de la société.



«Votre quête de paix et de spiritualité interne qui vous a menés en ce lieu sacré est là preuve de votre attachement aux enseignements du Christ et aux qualités supérieures de la Sainte vierge Marie dont les vertus transcendent les époques et les peuples».



Le ministre de l'Intérieur de conclure : «Aucun effort ne sera ménagé afin que chacune et chacun de vous puisse vivre sa foi dans la tranquillité, la dignité et le respect de l’autre».