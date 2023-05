PÈLERINAGE MARIAL DE POPENGUINE : HONNEUR ET RESPONSABILITÉ DU DIOCÈSE DE TAMBACOUNDA

Le diocèse de Tambacounda a une lourde responsabilité. Elle est chargée d’organiser la 135ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine, prévu du 27 au 29 mai prochains. L’information a été donnée par Monseigneur Paul Abel Mamba. C’est lui qui présidera la messe solennelle du pèlerinage qui a pour thème : « Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?».



L’animation sera également assurée par la coordination des chorales dudit Diocèse, qui couvre les régions de Tambacounda et Kédougou. Le diocèse compte neuf paroisses, pour un effectif de 28 prêtres, 18 diocésains et 38 religieuses.



« Le système d’organisation du pèlerinage est rotatif, par diocèse, et on privilégie souvent les nouveaux évêques qui sont nommés pour présider la messe et afin de permettre à la communauté chrétienne de bénéficier de services et de la primeur de leur la coordination », a expliqué Mgr Mamba.



Lors de la dernière édition, c’est l’évêque de Kaolack qui avait eu le privilège d’organiser le pèlerinage.