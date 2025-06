Pèlerinage marial de Popenguine : Sen’Eau mobilise ses moyens pour assurer l’approvisionnement en eau

À l’occasion de la 137ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine, du 7 au 9 juin 2025, la Sen’Eau a pleinement respecté ses engagements, a annoncé Mansour Khouma, directeur territorial pour la Petite Côte, lors d’un point de presse ce dimanche. La société a réactivé 45 points d’eau et 286 sites d’hébergement, dont cinq nouveaux points d’eau demandés par le comité d’organisation pour répondre à la forte demande.





« Notre mission principale est de garantir la desserte en eau pour les pèlerins et les populations durant cet événement religieux », a précisé M. Khouma. Pour ce faire, Sen’Eau a mobilisé 47 agents chargés de veiller à un approvisionnement continu. Des opérations de maintenance préventive ont été menées sur les équipements de production et de distribution pour anticiper tout dysfonctionnement.





La société a également renforcé ses capacités de stockage avec sept citernes fixes, stratégiquement déployées dans les villages des marcheurs et au sanctuaire. Deux surpresseurs ont été installés pour améliorer la pression de l’eau, et la conduite reliant un château d’eau au village des marcheurs a été renouvelée. Par ailleurs, sept citernes mobiles alimentent les zones périphériques et les sites clés, tandis que des ventouses ont été ajoutées pour optimiser la distribution.