PELERINAGE MARIAL DE POPENGUINE : une enveloppe de 500 millions pour assurer une bonne couverture électrique du pèlerinage

Chaque année, le pèlerinage à Popenguine à l'occasion de la Pentecôte rassemble des milliers de fidèles chrétiens venus des quatre coins du pays. Cet événement Coïncide également avec la prière de Salatou Tasbih à Nguekhokh. Senelec, investie d’une mission de service public de l’électricité est au cœur de ces événements majeurs. C’est sans doute ce qui a motivé le déplacement du Directeur général Papa Mademba BITEYE accompagné des membres du comité de direction, ce jeudi 16 mai 2024 à Popenguine et Nguékhokh pour constater de visu les dispositions prises par Senelec pour un bon déroulement des deux événements.





A Popenguine, après une revue de tous les chantiers notamment le nouveau sanctuaire de Popenguine, le Directeur Général a dit toute sa satisfaction quant au respect des engagements pris lors du CRD devant le comité d’organisation présidé par le Ministre de l’Intérieur. "Senelec mobilise ses équipes et met en place une logistique efficace pour garantir une alimentation électrique sans interruption durant toute la durée du pèlerinage » a laissé entendre M. Bitèye. Selon lui, des mesures spécifiques sont prises pour s'assurer que les installations électriques sont conformes aux normes de sécurité et de fiabilité, afin de prévenir tout incident ou interruption. Il ajoutera que Senelec a également renforcé l'éclairage public autour des lieux de rassemblement et des infrastructures clés, offrant ainsi une ambiance sécurisée et conviviale pour les pèlerins.





Il soulignera que Senelec, en tant qu'entreprise citoyenne, est fière de jouer un rôle essentiel dans l'accompagnement du pèlerinage à Popenguine. Et Papa Mademba Bitèye d’ajouter que « à travers ses services et initiatives, Senelec démontre son engagement envers la communauté chrétienne. L'entreprise reste déterminée à contribuer au succès continu de ce pèlerinage empreint de ferveur et de partage ».





Pour rappel, la société d’électricité a investi 500 millions de francs CFA en plus d’une équipe pluridisciplinaire pour assurer un service à feu continu durant toute la durée de la 136ème édition pèlerinage mariale de Popeguine. En sus, les équipes de communication et de marketing accompagneront les marcheurs avec des bouteilles d’eau, des tee-shirts, casquette et des nattes.





Le père Prosper Joseph CARVALHO, recteur du sanctuaire Marial de Popenguine, a dans ce sens, remercié la direction générale de Senelec. Il a en outre, magnifié les nombreuses réalisations de Senelec qui dépassent largement les attentes de l’église et des pèlerins.





Après Popenguine, la délégation s’est rendue au Campement Nguékhokh, pour une visite de courtoisie à la famille de feu El Hadji Ibou SAKHO où le Directeur général a été accueilli par le Khalife général, El Hadji Habib SAKHO qui prépare également sa journée religieuse.





Le guide religieux a témoigné toute sa satisfaction à Papa Mademba BITEYE qui ne cesse de tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement. Le Directeur général a saisi cette occasion pour rappeler les liens d’amitié qui existent entre lui et le khalife. Il faut noter que l’essence de cette commémoration vise la miséricorde divine.