Pentecôte : Macky Sall prie pour le dialogue constant et la fraternité

L’une des fêtes les plus importantes de la chrétienté, la Pentecôte est célébrée ce dimanche 23 mai. Ainsi, le Président de la République, Macky Sall a souhaité une belle fête de Pentecôte à tous les chrétiens du Sénégal et du monde. «Prions pour le dialogue constant et la fraternité. Prions, avec humilité et joie, pour la paix », a écrit le Chef de l’Etat sur Twitter, ce jour.