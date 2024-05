Pentecôte : "Fête du respect de la promesse tenue" (Curé Notre-Dame-de-Lourdes Bignona)

La Pentecôte est "la fête du respect de la promesse tenue". C'est l'enseignement délivré ce dimanche par le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona, l'abbé Bernard Diadja Manga. Jésus, en s'élevant au ciel, avait promis à ses disciples de ne pas les laisser seuls, a-t-il rappelé. Promesse qu'il a tenue par l'envoi de "l'Esprit-Saint", quarante jours après Pâques, le jour de la Pentecôte.



Le curé de la paroisse de Bignona rappelle ainsi la nécessité du respect des promesses tenues par tous les acteurs de la société. Les promesses et engagements pris dans nos vies de famille, dans notre vie de société à travers nos activités pédagogiques, politiques, entre autres, doivent être respectés, fait savoir l'abbé Manga qui invite à "l'unité".



Dans son homélie, il explique que la Pentecôte c'est aussi "l'esprit d'unité". Entre l'Ascension et la Pentecôte, Jésus a été habité par un seul sentiment : l'unité de ses disciples.



Ainsi, par la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres, au dixième jour suivant l'Ascension, Jésus scelle son unité avec ces derniers.



La Pentecôte marque ainsi la fin du temps de Pâques. En ce jour, dans plusieurs paroisses, des enfants ont reçu la Confirmation dans leur foi chrétienne. Ils reçoivent ainsi l'un des sept sacrements de l'Église catholique, après celui du Baptême et de l'Eucharistie ou Première communion.