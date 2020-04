Pénurie d'eau à Dakar et sa banlieue

"Alors qu'on appelle les populations à se laver en permanence les mains dans ce contexte de propagation du coronavirus, Sen'Eau assoiffe plusieurs quartiers de Dakar et sa banlieue. Pendant presque trois jours, des quartiers comme la Patte d'Oie, les Impôts et Domaines, Soprim, Pikine, Lansar et Grand Yoff sont privés d'eau", signale L'As.





Le journal d'ajouter : "D'ailleurs, au quartier Arafat de Grand-Yoff, l'eau ne coule que la nuit depuis maintenant deux mois. Les populations dénoncent cette situation et invitent la Direction de Sen'Eau à réagir le plus rapidement pour étancher leur soif".