Pénurie d'eau à Touba : Les explications du ministre Serigne Mbaye Thiam

À la suite de la pénurie d'eau qui a touché plusieurs quartiers de Touba, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a effectué une visite de terrain cet après-midi.





Serigne Mbaye Thiam a expliqué les causes de la rareté de ce liquide vital dans plusieurs localités de la capitale du mouridisme. Il s'agit de la panne de cinq forages, du seul camion-grue vétuste dont Touba dispose et la baisse de débit de neuf autres forages. "Les difficultés que nous avons dans l'approvisionnement en eau potable résultent d'un concours de circonstances. Il s'agit de la panne de cinq forages en même temps, sur un parc de 34 forages.





Ce qui a impacté certains quartiers de Touba. Il s'y ajoute qu'au même moment où ces forages étaient en panne, nous avons la malchance de noter la panne du camion-grue qui aide à relever les pompes des forages et à les repérer", déclare le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Serigne Mbaye Thiam rassure toutefois que le gouvernement a pris déjà certaines mesures pour résoudre le manque d'eau. "Premièrement, c'est de louer des camions-grues pour permettre aux équipes de réparation de pouvoir retirer les pompes, de diagnostiquer les pannes et de réparer ou remplacer ces pompes.





Dix camions-citernes dans les quartiers sont positionnés dans les quartiers touchés par cette pénurie d'eau. Dans un premier temps, cinq camions-citernes ont été déployés à Touba et depuis hier, nous avons décidé d'en rajouter cinq autres", rassure-t-il. Malgré la visite du ministre de l'Eau, les populations des quartiers touchés par cette pénurie peuvent garder leur mal en patience, car Serigne Mbaye Thiam n'a pas annoncé une date exacte pour le retour à la normale.





"En principe, avec le dispositif déployé à Touba, les cinq forages en panne, sauf incident de dernière minute, devraient être réparés au plus tard mercredi. Maintenant, il va rester neuf forages pour lesquels on a constaté une baisse de débit. Mais l'urgence, c'était de réparer d'abord les cinq forages en panne. Ce que l'Ofor et son équipe vont faire", a-t-il espéré.