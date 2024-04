Pénurie d'eau à Touba : Serigne Mountakha propose un transfert à partir de Bogo

Le nouveau ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué sa première tournée dans le département de Mbacké. Après sa visite de terrain, Cheikh Tidiane Dièye et sa délégation ont été reçus par le porte-parole du khalife général des mourides. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre en a profité pour délivrer le message du patriarche de Darou Miname, pour trouver une solution provisoire à la pénurie d'eau potable à Touba. Le chef religieux recommande au gouvernement d'effectuer un transfert d’eau à partir de Bogo.









Pour lui, connecter le réseau hydraulique de la ville religieuse au lac de Guiers nécessite un long processus et les populations ne savent plus à quel saint se vouer face au manque d'eau.









Toutefois, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre est d'avis que seul le transfert d’eau à partir du lac de Guiers peut résoudre définitivement la problématique. Mais il propose au gouvernement de mettre en œuvre la proposition de Serigne Mountakha Mbacké comme palliatif.









Également, le porte-parole du khalife général des mourides a transmis les salutations et les remerciements de Touba au président de la République Bassirou Diomaye Faye, à son Premier ministre Ousmane Sonko et au nouveau ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Cheikh Bassirou Abdou Khadr a formulé des prières pour la réussite du gouvernement dans sa mission.













Voici la déclaration de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.