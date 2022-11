Pénurie d’eau à Dakar : Serigne Mbaye Thiam revient sur les causes et préconise des solutions

Cause du manque d'eau à Dakar et sa banlieue

La problématique des pénuries d'eau à Dakar est revenue dans les interventions de plusieurs députés, pendant l’examen du budget du ministère de l’Eau et de l’Assainissement en plénière à l’Assemblée nationale. Entre autres difficultés, les parlementaires ont dénoncé les quartiers qui n’ont de l’eau que tard la nuit et/ou une eau non disponible souvent et de mauvaise qualité.





Mais selon le ministre Serigne Mbaye Thiam, les raisons sont liées aux accidents occasionnés par certains travaux publics et à la vétusté du réseau provoquant, ainsi, des fuites et des pertes d'eau, et rendant impératif, eu égard au caractère sensible de l'eau, l'arrêt momentané de la distribution pour les besoins des travaux de réparation.





Serigne Mbaye Thiam a notifié que l'unité de dessalement de l'eau de mer des Mamelles et le renouvellement de 316 km du réseau de distribution permettront d'améliorer la distribution de l'eau dans certaines zones de la capitale qui se trouvent en hauteur ou en bout de réseau.