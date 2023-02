Pénurie d’eau à Nioro : Les populations de Mbiteyenne Walo en colère

Les habitants de Mbiteyenne Walo, village situé dans la commune de Taiba Niassène, dans le département de Nioro, ne savent plus où donner de la tête. Et pour cause ! L’eau ne cour plus depuis une semaine dans cette localité.





L’amertume et la désolation sont les sentiments les plus partagés chez les populations de Taiba Mbiteyenne, à cause du manque criant du liquide précieux. L'eau est quasi absente, depuis une semaine.