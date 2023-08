Pénurie d’oignons : l’État mobilise 40 000 tonnes, une opération spéciale pour le Magal deTouba

La rareté de l’oignon dont la conséquence est la flambée des prix, ne devrait être qu’un mauvais souvenir. Selon le directeur de l’Agence de régulation des marchés (ARM), Ansoumana Sané, l’État a pris des dispositions en vue d’un approvisionnement correct du marché.



Sur IRadio, il informe qu’en plus de bloquer la structure des prix, «afin de permettre aux commerçants de vendre aux prix conseillés», le ministère du Commerce a mis la pression sur les importateurs disposant de quotas en leur demandant d’accélérer la cadence des chargements.



Ainsi, renseigne le patron de l’ARM, 40 000 tonnes d’oignons importés sont attendus d’ici à fin août pour un approvisionnement correct du marché : les 2400 sont déjà dans le circuit, les 5000 arriveront bientôt par bateau, un autre navire fera débarquer 11 000 la semaine prochaine et avant la fin du mois 23 254 viendront compléter le stock.



Le directeur de l’ARM signale, sans donner plus de détails, que pour le Magal de Touba, une opération spéciale d’approvisionnement sera mise en place.