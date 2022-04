Pénurie de carburant à Kolda : Le vélo, une alternative pour les conducteurs de motos Jakarta

Retour à l'usage du vélo pour se déplacer. C'est ce que pensent certains conducteurs de motos dans la capitale du Fouladou. La pénurie de carburant fait penser à ce moyen de locomotion pour assurer les déplacements surtout à longue distance. Ousseynou Sabaly, conducteur de moto Jakarta affirme qu'avec le manque de carburant, le vélo est la seule alternative. "Si je pouvais faire mon métier de Jakartaman avec un vélo, cela m'épargnerait de toutes ces manœuvres quotidiennes pour trouver du carburant", a-t-il déclaré. Un idée partagée par son camarade Yaya Baldé qui invite les autres conducteurs de motos Jakarta a utiliser des vélos pour faire le transport des bagages et autres. Une manière pour ces "Jakartamen" d'éviter le chômage imposé par la pénurie de carburant.