Pénurie de gaz au Sénégal : Le ministère du Commerce annonce des sanctions pour les sociétés qui ne respectent pas la loi

Alors que l'on parle de pénurie de gaz au Sénégal, le ministère du Commerce a apporté des précisions. Selon Omar Diallo, le directeur du Commerce intérieur, il n'est pas question de pénurie, mais plutôt un contentieux entre les sociétés en charge de la distribution des bonbonnes qui, en ce moment, fait souffrir les ménages.





En effet, le directeur du Commerce a annoncé un retour à la normale dans les jours à venir, avec des sanctions prévues pour ces sociétés de distribution qui ne respectent pas la loi, allant jusqu'au retrait de leurs licences.





"Il n'y a pas de pénurie, mais un problème d'interchangeabilité. C'est-à-dire, les concurrents, à chaque fois que quelqu'un récupère les bouteilles de l'autre, il y avait un protocole d'accord entre eux, pour qu'on puisse, chacun, rendre les bouteilles, mais dans la réciprocité. Dans l'application de ce protocole, il y a eu des difficultés, notamment en ce qui concerne les bouteilles usagées. Parce que, des fois, il nous arrive de récupérer les bouteilles usagées d'un concurrent et que l'autre concurrent refuse de les prendre, soi-disant que ces bouteilles sont déjà usagées et que lui, il ne prend que les bouteilles qui sont bonnes. C'est cette situation qui a créé ce dysfonctionnement entre eux et a répercuté sur la distribution", a expliqué Omar Diallo, le directeur du Commerce intérieur sur le Rfm.





Toutefois, il annonce des sanctions envers les sociétés de distribution qui ont créé cette situation et un retour à la normale dans les jours à venir.