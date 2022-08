Pénurie de gaz butane à Fatick : Les consommateurs déboussolés, plusieurs activités au ralenti

Depuis plusieurs semaines, les ménages Fatickois sont confrontées à une pénurie de gaz. La bonbonne de gaz est introuvable sur le marché. Les boutiquiers à court de stock font recours aux distributeurs dont les dépôts sont vides. Une situation difficile pour les consommateurs qui ne savent pas par quel sur pied danser. Seneweb a cherché à en savoir plus.



L'achat de charbon crève les budgets des ménages



« J’ai parcouru toutes les boutiques pour acheter une bonbonne de gaz mais en vain. Nous sommes vraiment fatigués, cela commence à perdurer et l’achat du charbon crève notre budget » se désole Rama Ndiaye, ménagère rencontrée au marché central de Fatick.



Les restauratrices pour qui le butane est essentiel voire même indispensable sont les plus affectées. Khady, l'une d’elles, s’explique : « mon restaurant est l’un des plus convoités de la ville. Ce qui fait que, mon équipe est confrontée à un certain rythme de travail. Si nous ne disposons pas de gaz, notre rythme de travail baisse ».



Au quartier Ndouck de Fatick non loin du dépôt de gaz se trouve la boutique de Issa. « Je n’ai aucune explication par rapport à ce manque. Je dépend du dépôt pour pouvoir m’approvisionner », confie le boutiquier.



Poursuivant, il ajoute: « Nous n’avons plus de stock, la demande est tellement forte qu’on peut écouler plus de vingt bouteilles par jour ».



Selon F.D, Gérant du plus grand dépôt de Fatick, « le problème se trouve au niveau des entreprises qui refusent d’interchanger les bouteilles ».



Une concurrence déloyale bloque ainsi le libre échange des bonbonnes de gaz entre les différentes entreprises de production au grand dam des populations. Ces dernières lancent un appel au gouvernement pour que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais.