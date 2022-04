Pénurie de kérosène à l’Aibd : Sophie Gladima rassure et...sermonne SMCADY

Sophie Gladima Rassure sur la pénurie de Kérosène

Le ministère du Pétrole et de l‘Énergie est sur le qui-vive. Suite à l’alerte de la Smcady sur une rupture des stocks de kérosène à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) à compter de ce mercredi 20 avril 2022, Sophie Gladima et ses équipes courent à la recherche du liquide ‘’précieux’’. En réunion, ce mardi matin, avec les magnats des hydrocarbures, la tutelle est en train de brûler le pavé pour enfin circonscrire les conséquences d’une ‘’diète’’ de kérosène sur l’Aibd, positionné en hub aérien sous-régional.





Après avoir activé ses réseaux, le ministère annonce la bonne nouvelle. « Cela fait trois ans que la Sar (qui est à l’arrêt technique) ne produit pas de Jet (Kérosène). Ce sont les importateurs qui fournissent le jet stocké au niveau de l'Aibd (par Smcady). Ils (les importateurs notamment Ola) nous ont donné l’assurance qu’ils ont cherché mais malheureusement ils n’ont pas trouvé de molécule. Mais l’Etat a pris ses responsabilités », confie Sophie Gladima qui signale que la situation est certes tendue mais « on n’est pas en rupture d’approvisionnement ».





Dans le même sillage, elle annonce un retour rapide à la normale. « À travers Petrosen, nous avons pu trouver une cargaison qui devrait arriver aujourd’hui, au plus tard demain, pour satisfaire les besoins d’ici l’arrivée du jet (Kérosène) qui était prévue à partir du 22 avril. Parce que c’était simplement ces deux jours (du 20 au 22 avril) qui étaient critiques. Mais à partir du 22 la situation devrait revenir à la normale », assure-t-elle.





« Smcady est allé trop loin »





Par ailleurs, la tutelle n’a pas du tout aimé la démarche de la Smcady qui, selon elle, a installé la panique pour rien. Mais également elle n’a pas, non plus, apprécié qu’une information aussi sensible puisse atterrir dans la presse. « C’est dommage! Smcady a voulu alerter mais est allé trop loin par rapport à son alerte. Nous avons tenu cette réunion pour pouvoir en discuter et voir ce qui est possible pour l’avenir », déplore la ministre.





Ce changement de donne avec l’arrivée prochaine de la cargaison de jet, aura comme conséquence immédiate, la levée du Notam (notice to airmen, messages aux navigants aériens) consécutif à l’alerte de la Smcady. « Une fois levé, toutes les compagnies vont pouvoir s’approvisionner au Sénégal. Avec ce Notam les compagnies qui ne disposent pas du produit à Dakar devront se ravitailler ailleurs. Si on lève le Notam, elles vont pouvoir s’approvisionner au Sénégal », signale Sophie Gladima.





Quid des 29 milliards de dette aux importateurs ?





Parmi les raisons à l’origine de cette tension de kérosène, certains avaient évoqué une facture de 29 milliards de francs Cfa que l’Etat doit aux importateurs. Interpellé sur cette question, la ministre renseigne que son homologue des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo avait déjà reçu les importateurs et avait pris un certain nombre d’engagements dans le but d’éponger progressivement cette dette.





« Mon collègue des finances est en voyage mais il avait pris l’engagement, parce que nous avons reçu la semaine dernière le groupement professionnel de l’industrie du pétrole du Sénégal (Gpp). Il avait pris l’assurance, même si on ne payait pas la totalité de la dette, de leur donner quelque chose pour leur permettre d’avoir accès à des prêts au niveau des banques », informe Sophie Gladima.