Pénurie de sucre en poudre : Focus sur une singularité saint-louisienne

La ville de Saint-Louis est frappée par une pénurie de sucre en poudre depuis quelques jours. Les ménages se démènent pour trouver la denrée rare. C’est une nouvelle singularité de Saint-Louis car les autres villes du Sénégal ne sont pas jusqu’ici concernées.



Depuis deux jours, les saint-louisiens voient rouge. Le sucre en poudre est devenu un oiseau rare. Il ne fait plus partie du décor chez les vendeurs grossistes et les détaillants. Les clients valsent de boutique en boutique en quête de sucre en poudre. Tout le monde en parle. Mais peu de personnes sont capables de donner des raisons. C’est le cas du détaillant, Alpha Baldé.



« Depuis hier, je ne dispose pas de sucre en poudre. Les clients viennent et repartent. D'autres achètent le paquet de sucre par obligation. Lorsque les détaillants partent chez les grossistes pour en acheter, ils nous disent qu’ils n'en disposent pas. Et, nous ne savons pas c’est pourquoi. Les grossistes nous disent juste qu'ils n'ont pas de sucre sans nous donner la raison », a déclaré Alpha Baldé.



Devant cette boutique, Fatima Sow se pointe. Elle continue de passer en revue des boutiques à la recherche de la denrée précieuse par ces temps qui courent à Saint-Louis. " J'ai fait le tour de beaucoup de boutiques pour trouver du sucre mais ils affirment tous qu’ils n'en disposent pas. Finalement, je suis obligée d'acheter le paquet de sucre même si cela ne m'arrange pas. En tout cas, c'est très compliqué parce que le sucre est largement consommé dans les ménages », a affirmé Fatima Sow.



Elle s’étonne que Saint-Louis est la seule ville au Sénégal où la pénurie du sucre a été notée. Cette singularité de la rareté de cette denrée amplifie des suspicions. « Je sais que cette pénurie ne concerne que Saint Louis car j'ai appelé à Dakar pour demander mais on m'a dit qu'il n'y a pas de pénurie là-bas. On ne sait pas ce qui se passe. Qu'on nous aide à régler vite cette situation », se confie-t-elle.



Une lueur



Près d’un grand magasin, on arrime des marchandises sur des charrettes. A l’intérieur du magasin, la pénurie est le sujet de conversation. Ici, chacun y va de son commentaire. Loin de cette clameur, Serigne Saliou Diop n’est pas dans le bull. Il est dans les faits.



« Nous assistons effectivement à une pénurie de sucre à Saint-Louis. Avec la baisse annoncée par le Président de la République, nous les commerçants qui versons à la Compagnie sucrière sénégalaise, lorsque nous leur avons demandé par rapport à la baisse, ils nous ont répondu qu'ils ne sont pas encore prêts et qu’ils étaient en concertation », a partagé Serigne Saliou Diop.



Depuis une semaine, les grossistes n’ont pas versé un rond à la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS). Ce non versement pourrait être l’une des raisons. A cela, il faudra ajouter, le désaccord par rapport aux prix proposés pour la région de Saint-Louis.



« Lorsqu'ils ont fini de se concerter, les prix que la CSS a fixés pour la région de Saint-Louis n'étaient pas bons. C’était catastrophique. Heureusement, nous avons fini par trouver un terrain d'entente. On espère que d'ici peu, le sucre sera disponible sur le marché. Nos clients seront contents ", glisse le grossiste. En attendant, le Président des entreprises du marché de Saint-Louis confirme cette pénurie et rassure les commerçants. Des concertations ont été entamées jeudi et vendredi derniers. Elles devraient être suivies par la formulation des commandes. « Nous attendions le début de cette semaine pour passer nos commandes. Et, là la bonne nouvelle, les commerçants peuvent désormais passer leurs commandes. Déjà il y en a déjà qui sont en train de passer leurs commandes à la CSS. C’est réglé », a dévoilé le président des entreprises du marché de Saint-Louis.