Pénurie de sucre : La CSS et les commerçants se renvoient la balle

Le sucre a mystérieusement disparu du marché. Il est également introuvable dans les boutiques des quartiers dakarois.



Grossistes et producteurs se renvoient la responsabilité de la pénurie, rapporte Walf Quotidien.



La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) accuse les commerçants de simulation de pénurie et signale qu’elle dispose d’un stock de 35 000 tonnes pour ine consommation de deux mois et demi.



Les commerçants, par contre, soutiennent que la CSS ne peut pas satisfaire la demande.