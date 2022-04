Pépinières de Tamba et Koussanar: le production de 1, 5 million de plants en ligne de mire

Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne nationale de reboisement 2022, le Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols a entamé une première tournée de suivi. Cette première tournée de suivi de la campagne nationale de reboisement 2022 couvre la période allant du 07 avril au 11 avril 2002 et concerne respectivement les régions de Dakar, Thiès, Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Kédougou et Kaffrine. Cette tournée est axée entre autres sur l'état des pépinières, la situation des intrants, l'état d'avancement de la production des plants, etc.





Le Directeur des Eaux et forêts qui s’est adressé à la presse, à l’étape de Tamba, a notifié que 1,5 million de plants seront produits au niveau de la pépinière centrale de Tamba et celle secondaire de Koussanar. « Les 80% sont déjà atteints » a indiqué le Colonel Baïdy Ba. Sur les variétés, il s’agit de Baobab, du Saba senegalensis ou ''Made'' en wolof et plusieurs autres espèces en régression dans les formations forestières au Sénégal. « Nous avons mis l’accent sur les essences locales, que sont, le dimb, le Khaya Senegalensis ( Caïlcécdrait) entre autres. Le Vene a occupé une place importante dans cette pépinière. Ces variétés ont subi des dommages liés au trafic de bois. Et, nous sommes dans la dynamique de remettre l'espèce dans nos forêts classées et les forêts de terroirs seront enrichis et reboisés à partir de ces pépinières », dit-il.





Un autre aspect signalé par le Colonel Baidy Ba, le focus sera mis sur les fromagers. Il a par ailleurs invité les populations à s’investir dans le reboisement des axes routiers. « Dans les villes où nous avons les Khaya, ils ont commencé à mourir, la plupart de ces arbres datent d’avant les indépendances et il faut les changer ».