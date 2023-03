Perturbation de la distribution d’eau potable à Fatick : la Sen Eau dévoile trois solutions durables

La Sen Eau travaille à apporter des réponses durables au déficit d’approvisionnement en eau à Fatick. Cette problématique a été au menu d’une rencontre qui a regroupé le Préfet de Fatick, El Hadji Madické Dramé, le Directeur territorial de la Sen Eau de Fatick, Kaolack et Kaffrine et des délégués de quartier.





Il est ressorti de cette réunion, des solutions rassurantes au nombre de trois. Elles ont été rappelées par Ibrahima Fall Wadj, le Directeur territorial de Sen Eau dans la zone centre. Il a été retenu la restructuration du réseau par l’installation des équipements destinés à améliorer la desserte dans la ville.





« Certains quartiers reçoivent l'eau tardivement et d'autres qui sont desservis en permanence. Donc, nous allons essayer d'équilibrer la desserte entre ces quartiers. Nous le ferons dans l’immédiat. Cette solution est en cours d’expérimentation », a rapporté Ibrahima Fall Wadj.





A côté de cette option, il y a en ligne de mire, le Projet d’extension de l’Usine avec la SONES. L’ambition, c’est de faire passer la capacité de production à plus de 53 %.





"Cela va permettre dans l'immédiat de couvrir l'essentiel des demandes actuelles et de suivre leur évolution jusqu'en 2030. Le projet est en cours et normalement au mois d'avril, on pourra faire l'attribution" a révélé Ibrahima Fall Wadj.