Perturbations dans la distribution d’eau : Sones et Sen’Eau annoncent des travaux dans une conduite du Lac de Guiers, jusqu’à lundi

Des perturbations dans la distribution de l'Eau à Dakar et les regions

La production et la distribution de l’eau potable vont encore connaître des perturbations à Dakar et dans certaines régions du pays ce weekend. D'ores et déjà, Sones et Sen’eau présentent leurs excuses aux populations affectées.





Le retour à la normale est prévu ce lundi. L’annonce a été faite par les sociétés concernées, à travers un communiqué parvenu à Seneweb.





Ainsi, lit-on dans le document, « Sones et Sen’Eau informent les clients qu’en raison des travaux de réparation d’urgence d’une fuite sur l’une des conduites transportant l’eau produite par les ouvrages installés sur le Lac de Guiers, en cours, cette usine de production sera à l’arrêt à partir de 20h ce 26 mars 2022. La durée prévisionnelle des travaux est de 36h environ ».









Sones et Sen’eau renseignent que, « ces travaux engendreront des perturbations dans la production et la distribution d’eau potable dans les localités desservies par le système du Lac de Guiers : Dakar ville et sa banlieue ; Rufisque ville et sa banlieue ; villes et villages sur l’axe ALG de Thiès et Louga », font-ils savoir.





Cependant, le retour progressif à la normale, sauf cas de force majeure lors de la remise en service, est prévu dans la journée du lundi 28 mars 2022.