Perturbations dans le service pénitentiaire : L'administration présente ses excuses aux familles des détenus

C'est à travers un communiqué que l'administration pénitentiaire a présenté ses excuses "aux familles des détenus et de ses partenaires". Ceci suite à des perturbations notées dans quelques prisons à travers le pays.



Elle a en outre apporté des éclairages par rapport au traitement salarial de ses agents, objet de la grogne dans les prisons. "L'administration pénitentiaire précise que son personnel (inspecteur, contrôleur, agents administratif, surveillant de prison) est concerné par les dernières augmentations de salaire des forces de défense et de sécurité". Dans le communiqué, elle n'a pas manqué de relever que " leur grille de revalorisation salariale est en équivalence avec celle de la Police nationale".



Pour rappel, depuis ce vendredi 27, il a été noté une grogne ayant généré des perturbations dans le fonctionnement des prisons. Certains agents sont allés jusqu'à suspendre les visites et les réception de repas.