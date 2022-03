Petersen : Les marchands ambulants s’insurgent contre leur déguerpissement

Suite à leur déguerpissement des lieux sans sommation, ni indemnisation, les commerçants ambulants du marché Petersen ont organisé, ce matin, un point de presse pour sonner l’alerte. Et pour cause !





Dans le cadre des travaux du Brt, le préfet de Dakar avait ordonné, lundi dernier, la destruction des magasins, tables et cantines qui se trouvaient dans le site.





Selon le représentant de la Plateforme des associations du secteur informel, Cheikh Gawane Wade, cette situation est catastrophique. «Si le président de la République a mis en place la Der, s’il a mis en place beaucoup d’institutions pour aider les jeunes, (alors) pourquoi, aujourd’hui, on déguerpit ces jeunes-là qui n’ont plus de travail et qui sont là ?», s’est-il interrogé.





Ainsi, le porte-parole du jour de ces déguerpis invite le préfet de Dakar à plus de respect à l’égard de ces marchands ambulants. Parce qu’«on ne peut pas concevoir que partout où le Brt est passé, on a dédommagé les marchands ambulants et les occupants de la voie, et pourquoi pas les gens de Petersen ?», s’indigne-t-il.





Ce qui, à ses yeux, est une injustice, si l’on se fie aux documents qui stipulent que «tout occupant déguerpi doit être dédommagé».





De plus, il dénonce l’attitude des autorités étatiques qui refusent de reloger ces jeunes commerçants dans des sites comme Félix Eboué et d’autres sites de recasement prévus par le maire de Dakar-Plateau, sous prétexte qu’ils sont le bien d’autrui.