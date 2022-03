Pétition contre Yérim Seck en 2020 : « Beaucoup de féministes ont été victimes d’insultes et de menaces de mort», (Initiatrice)

En novembre 2020, des intellectuelles féministes avaient signé une pétition contre la «réhabilitation médiatique» de Cheikh Yérim Seck (CYS). Ce dernier étant devenu chroniqueur dans l’émission "Jakarlo" sur la Tfm, alors qu’il a été déjà condamné pour viol par le tribunal des flagrants délits de Dakar.





«Parler à la télévision et dire comment la République doit conduire ses affaires politiques, c’est inacceptable. Cependant, quand on a rendu la pétition publique, il y a deux ans, j’ai été victime d’insultes, de menaces. Une autre amie qui était signataire de cette pétition, avec qui on a travaillé sur le texte (Aminata) a été aussi victime de menaces de mort et je suis sûre que beaucoup de féministes en ont reçu», a fait savoir l’activiste-féministe Awa Cheikh Faye, par ailleurs journaliste à la BBC, sous les acquiescements de ses camarades présentes dans la salle où se tenait le colloque-célébration sur les femmes dans la société sénégalaise et le renouveau des études sur le genre et du féminisme, ce mercredi 9 mars à l’Eno de Dakar (Mermoz).





A l’en croire, «quand on est reconnu coupable de viol, il faut que la personne condamnée puisse perdre les privilèges». Car, pour elle, pouvoir se mettre à la télévision et dire ce qu’on pense de la conduite des affaires de la cité, est anormal. On a estimé qu’il n’avait plus le droit de donner son avis, mais on (les féministes) a été attaquées».





Awa Cheikh Faye a toutefois éclairé : «On dit que Cheikh Yérim Seck avait apparemment payé sa dette à la société. Ce qui n’était pas le cas ; il a été gracié.»





Lors de ce colloque, la féministe avait fait sa communication sur «Femmes et religions : mariage, viol et inceste en islam ; au fil de l’actualité : résurgences des violences basées sur le genre, sexisme et activisme féminisme : réseaux sociaux, médias et protection des données personnelles : l’Affaire Falla Paye, Affaire Miss Sénégal, Affaire Adji Sarr ».