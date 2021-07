Pétrole de sangomar : Far ltd vend toutes ses parts à woodside energy

La société australienne FAR LTD met fin à 15 ans d’activités sur un projet d’exploration qui a tenu en haleine, pendant plusieurs années, l’ensemble de l’industrie, débloquant le potentiel d’une province pétrolière jusque-là peu explorée.



Le 7 juin dernier, la société a annoncé la finalisation de la cession de ses 15% d’intérêts dans la future zone de production de pétrole de Sangomar à son compatriote Woodside Energy.



Selon le quotidien L’AS qui cite Ecofin, l’accord de vente a été conclu au premier trimestre de cette année. À cet effet, suite à la conclusion de l’accord, FAR LTD a reçu 126 millions de dollars de Woodside Energy.



Les paiements supplémentaires à FAR LTD, qui devraient s’afficher jusqu’à 55 millions de dollars, dépendent du prix futur du pétrole et de la date du début de la production prévue pour 2023.



La société Woodside détient, désormais, 90% des parts totales du projet, contre 10 % pour la Société Publique Sénégalaise du Pétrole (PETROSEN).