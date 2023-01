Pétrole et gaz : les syndicalistes se crêpent le chignon

Le collège des délégués du personnel de la Société africaine de raffinage (SAR) ne voit pas d’un bon œil la récente tenue du congrès du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz (SNTPGS), qui est affilié à la CNTS/FC. Il dénonce sa mise à l’écart lors de ces assises et le non-respect des règles pour l’organisation d’une telle rencontre.



Pour se faire entendre, renseigne L’AS, les délégués de la SAR ont décidé de geler leurs activités au sein du SNTPGS et au niveau de la CNTS/FC. Pointant un manque de respect à l’endroit des travailleurs de la SAR. Ils entendent tirer les conséquences de ce qu’ils assimilent à une forfaiture «ourdie» par «des retraités mus uniquement par des intérêts personnels».