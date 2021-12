PGIIS : Un changement social et de comportement sur les risques liés aux inondations à l’étude

Complexe et inter-reliée, la question des inondations se trouve à la croisée des problématiques liées à l’assainissement, au drainage urbain, ainsi qu’à l’aménagement du territoire.





Un atelier portant sur le partage de l’audit réalisé dans le cadre de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action de communication du Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (PGIIS), de deux jours, s’est ouvert ce mercredi, dans un hôtel de la place.





Directeur de la Prévention et de la Gestion des inondations, par ailleurs Coordonnateur du PGIIS, Mamadou Alpha Sidibé a, d’emblée, fait savoir que «des progrès considérables ont été réalisés dans la prise en charge des sinistrés».





«Cependant, pour la prévention et la préparation à la riposte face aux inondations, il est recommandé l’élaboration et la mise en œuvre d’une campagne de communication et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire national, pour davantage informer, sensibiliser et communiquer sur les risques d’inondations. Il s’avère nécessaire de produire des outils de communication, pour soutenir les interventions de lutte contre les inondations adaptées au contexte national et qui prennent en compte la communication sur les risques et la riposte au moment des crises», a-t-il déclaré au cours de la cérémonie d’ouverture.





C’est à cet effet, poursuit-il, que le PGIIS a réalisé, au mois de mars dernier, une recherche formative sur les déterminants sociaux, culturels et individuels des comportements à risque de prévention et de réponses liés aux inondations au Sénégal.





Selon le coordonnateur, les résultats de cet audit vont servir à l’élaboration d’une stratégie intégrée de communication pour un changement social et de comportement sur les risques liés aux inondations.





Ainsi, dit-il, l’objectif de cet atelier est de partager les résultats de la recherche formative sur les comportements à risque, d’identifier les déterminants comportementaux clés, de formuler les objectifs de communication, d’identifier les axes de messages, de définir les profils des audiences primaires et secondaires, et de proposer des paquets d’interventions par niveau (individuel et familial, communautaire et structurel).





«Cette stratégie de communication du PGIIS, adossée à un plan opérationnel, est destinée à promouvoir la culture du risque parmi nos concitoyens. L'objectif d'améliorer la prévention des risques et l’organisation des secours en cas de crise est sous-tendu par un changement de paradigme dans lequel les acteurs locaux et les populations impactées sont outillés pour être plus résilients», a souligné Mamadou Alpha Sidibé.