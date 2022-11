Phase d’exploitation du champ gazier Grande Tortue Ahmeyim : Plaidoyer pour la promotion de l'expertise locale

Phase d’exploitation du champ gazier Grande Tortue Ahmeyim

British Petroleum, chargée d'exploiter le champ gazier Grande Tortue Ahmeyim (GTA) à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, a tenu un atelier de sensibilisation des fournisseurs au processus d'appel d'offres et à la sélection des contractants. Il s’agit, dans le cadre de cette rencontre, de permettre aux participants de mieux comprendre comment accéder aux opportunités commerciales à venir, au fur et à mesure que la phase 1 de GTA progresse vers l'exploitation et de mieux appréhender les défis rencontrés par les fournisseurs locaux pendant le processus d'appel d'offres.





Une occasion pour les dirigeants de BP de répondre à toutes les questions liées à GTA et qui préoccupent les gouvernements sénégalais et mauritaniens, notamment la date de démarrage de l'exploitation, les moyens financiers et techniques engagés, les retombées pour les deux pays.





Un échange avec les partenaires dans le cadre du projet GTA de BP très important dont l’accès est porté sur le développement du contenu local. «C'est important d'avoir des partenaires de qualité fiables pour les deux pays. Il n’y a pas de contenu local sans expertise locale. On a tout intérêt à travailler avec les experts locaux. Plus de 300 sociétés sénégalaises et plus de milliers d'employés sénégalais qui ont travaillé sur le projet et qui continuent d'y travailler», selon Massaer Cissé, Directeur général de BP au Sénégal.





À l’en croire, le projet devrait démarrer sa production d'ici la fin janvier 2023. La coopération instaurée pendant la phase d'installation continue dans la phase d'exploitation qui va durer des décennies. Le plus important est pour lui l'expertise locale qui est à la base du développement du secteur avec une importance financière et qui a des retombées. La chaîne de valeur concerne la partie ingénierie, génie civil, électrique, fiscale aussi bien en mer et onshore. Il s'agira aussi d'accompagner les populations au niveau local dans leurs activités.





Dans la même dynamique, Anne Marie Gaye, responsable des approvisionnements de BP, affirme que les procédures d'approvisionnement de BP seront partagées avec les fournisseurs. «Le GTA est un projet d'importance nationale non seulement pour la Mauritanie, mais aussi pour le Sénégal. Il va contribuer au niveau des économies nationales un revenu très significatif. Seulement, il faut que ces revenus soient bien redistribués au niveau des populations. Nous avons eu à exécuter un certain nombre d'appels d'offres et le retour sera donné. Nous allons aussi échanger sur les difficultés que rencontrent les fournisseurs pour avoir une compréhension optimale de la question et permettre à des Mauritaniens et Sénégalais de gagner suffisamment de marchés», dit-elle.