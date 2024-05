[Tranche de vie] Philanthrope, activiste social : Mamadou Diakhaté Niintche, la face positive des réseaux sociaux

Les bonnes actions qu'il pose ont fini de vendre son nom. Mamadou Diakhaté, plus connu sous le nom de "Niintche", est un instituteur qui s'active de manière significative dans l'engagement communautaire. À l'exception des influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux pour des futilités, le fils de Grand Dakar s'en sert pour venir en aide à sa communauté. Ce qui lui a valu une grande distinction sur la toile. Dans cette interview, Seneweb vous fait découvrir ce jeune ambitieux, marié et père de deux enfants qui a sacrifié sa vie de famille au détriment de son engagement communautaire.



















Actif sur les réseaux sociaux avec une forte influence, Mamadou Diakhaté alias "Niintche" est un jeune enseignant de 35 ans dévoué dans les causes sociales. Il fait recours à ses dizaines de milliers d'abonnés sur Twitter, Facebook et Instagram pour financer ses ambitieux projets visant à soulager la souffrance des populations, surtout rurales. À travers des stratégies de collectes de fonds fixées entre 100 et 1 000 F CFA aux nombreux amis virtuels qui se sont abonnés à sa page, avec l'appui d'entreprises qui, à travers leur responsabilité sociale d'entreprise (RSE) ont financé certains de ses projets, l'instituteur, qui se définit comme "un patriote motivé par la volonté de servir son pays"n pose des actes louables.









Le jeune volontaire social lutte contre la dégradation de l'environnement ainsi que les disparités entre les centres urbains et les localités périphériques. Avec son équipe de volontaires et de bénévoles qui s’appelle ''Team Niintche'', créée en 2019 et comptant plus de 300 membres dont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et des étudiants, Mamadou Diakhate s'attelle à donner un coup de main pour un environnement plus favorable à l'éducation des enfants. Les zones rurales ne sont pas en reste.









Ces jeunes engagés pour la cause sociale sillonnent les réseaux sociaux pour découvrir des défis à relever dans les zones les plus reculées du Sénégal, notamment la construction d'écoles, de puits, de forages, de mosquées, entre autres.













111 puits creusés









À Dakar, Mamadou Diakhaté fait également la cuisine pour les sans-abris. Ce n'est pas tout. La Team Niintche organise également chaque année une tournée nationale afin de scolariser 6 000 nouveaux élèves. La ténacité et la détermination de ce bénévole pour la cause sociale ne sont pas sans fruits. En l'espace d'une année, plus de 111 puits ont été creusés afin d'étancher la soif dans des villages du fin fond du Sénégal.









Le fondateur de la Team Niintche est en même temps l'initiateur du concept ‘’Clean Up Challenge’’. Une initiative citoyenne pour le nettoyage d'endroits insalubres du Sénégal, copiée aujourd'hui par l'actuel régime au pouvoir pour en faire un programme dénommé le ‘’Cleaning Day National’’.













Selon lui, le seul moyen pour changer la communauté reste l'engagement communautaire. Il invite les jeunes à s'y lancer.









Ces actes nobles qu'il pose ont fini de séduire ses compatriotes. À la fin de chaque activité, Mamadou Diakhaté et son équipe publient les factures des dépenses sur les réseaux sociaux. Une manière pour eux de rendre compte aux nombreux donateurs qui contribuent à financer les activités de l'équipe. Un gage de confiance et une reconnaissance au niveau international à travers la toile.













Purement social









En effet, cette passion d'aider sans rien attendre en retour, Mamadou l'a attrapée dès le début de sa carrière. Affecté dans un village très reculé sans électricité ni eau, le natif de Grand Dakar avait du mal à s'adapter. Ne pouvant plus rester sans rien faire au vu des conditions de l'école et du village, il décide d'agir pour aider les habitants de cette localité. C'est ainsi que l'idée de construire des écoles et des puits est venue dans son esprit et il s'y lance à fond.













Aujourd'hui, grâce à l'engagement dont il fait preuve, l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Dakar-Plateau a fini de le décharger, lui donnant ainsi la possibilité de se consacrer à temps plein à ses œuvres sociales.









Toutefois, il faut signaler que tout n'est pas rose pour lui. Distingué dans le social depuis presque de 12 ans, Mamadou Diakhaté n'a pas manqué de faire part des difficultés auxquelles il est confronté. À ce propos, il se souvient de son histoire avec le maire de la commune de Grand Dakar Jean-Baptiste Diouf. Ce dernier s'est farouchement opposé à la première réalisation que le jeune homme a tenté de faire à l'école Issa Kane sise de Grand Dakar où il a fait son cursus scolaire. Le team Niintche s'est vu interdire cette action parce que le maire voyait en son association des politiciens encagoulés. Dans cette dynamique, M. Diakhaté rassure que le team Niintche est purement social et n'a aucune vocation politique ou publicitaire.













D'ailleurs, il dit avoir décliné un partenariat avec une grande société de jeux de hasard qui était prête à l'accompagner financièrement. D'après Junior Diakhaté c'est parce que cet argent est illégal qu'il préfère ne pas l’impliquer dans ses bonnes actions.