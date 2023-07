Phosphates de Ndendory : Des propriétaires terriens impactés réclament le paiement de leur indemnisation

L’équation du versement des montants représentant l’indemnisation des propriétaires terriens dans la zone minière de Ndendory, est loin d’être résolue. Toujours dans l’expectative d’entrer en possession de leur pécule, des populations de Ndendory et de Wali Dialla résidant dans la commune de Ndendory, dans le département de Kanel, ont tenu une conférence de presse sur le site de la Société minière exploitante des phosphates de la vallée (SOMIVA) ce mardi pour réclamer le versement des montants représentant l’indemnisation de leurs terres dans le cadre d’un projet.







De l’avis d'Ousmane Sao, le coordonnateur du mouvement, «les propriétaires terriens attendent toujours l’argent de l’indemnisation qui aurait été mis à disposition par la société minière».





Mieux, selon lui, après les études faites par le cadastre, les eaux et forêts et la Société d’exploitation des terres du delta (SAED), le chèque a été émis et une copie a été remise au préfet du département de Kanel. «La Somiva est venue nous voir, il y a quatre mois, pour nous dire qu’elle a besoin de nos terres pour exploitation moyennant une indemnisation d'un million 500 mille francs CFA l’hectare. Depuis lors, le chèque est sur la table du préfet de Kanel et les propriétaires attendent toujours», a-t-il déclaré.