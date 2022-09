Pikine : ça se corse pour l’ASP qui avait tiré en l’air et se faisait passer pour un gendarme

Nous relations hier, grâce à Libération, l’histoire de l’ASP arrêté aux abords du stade Alassane Djigo de Pikine pour avoir tiré des coups de feu en l’air et s’être fait passé pour un gendarme devant les éléments de la brigade de recherche de la police de Guinaw Rails venus le cueillir. Le même journal rapporte, ce mercredi, que ça s'est corsé pour le mis en cause.



Libération informe, en effet, qu’en plus des délits d’usurpation de fonction et de détention d’arme à feu sans autorisation administrative, l’ASP devra répondre pour extorsion de fonds. Une de ses victimes présumées ayant déposé une plainte en ce sens contre lui.



L’ASP se nomme A. Badji. Il est âgé de 24 ans et était détaché au ministère des Infrastructures.