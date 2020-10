Pikine : La police arrête un dealer notoire

O. Lette est un multirécidiviste connu des services de la police pour ses activités de trafic de drogue. Apparemment, il n’est pas prêt d’arrêter ce commerce illicite. Le présumé dealer a été alpagué une nouvelle fois aux abattoirs de la Sogas (Ex-Seras) par les éléments du commissaire d’arrondissement Mame Arona Bâ de PikineSelon L’AS, les limiers de la Brigade de recherches l’ont pris en possession de 27 cornets et 125 grammes de chanvre indien. En outre, les flics ont saisi une paire de ciseaux par devers lui. O. Lette sera déféré aujourd’hui au parquet pour détention et trafic de chanvre indien. La drogue et la paire de ciseaux ont été mises sous-scellés.