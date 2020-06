Pikine-Nord : Le feu couve au quartier Médina

Ça râle au quartier Médina de la Commune de Pikine-Nord. Selon le quotidien L'AS qui donne l'information dans sa livraison de ce jeudi, à l'origine de la colère, il y a l'anarchie semée par les charretiers et les laveurs de voitures, plus précisément à la Rue 58. Une situation qui a installé l'insalubrité et l'insécurité dans la zone au point de susciter un tollé général.





Les populations ont initié, par la voix du délégué de quartier Omar Sèye, une pétition et adressé une correspondance au sous-préfet de l'Arrondissement de Pikine-Dagoudane, Omar Sagna Ndiaye, avec ampliation à la mairie de Pikine-Nord, pour inviter les autorités à prendre des mesures avant que ça ne dégénère. Surtout que les parties se regardent en chien de faïence.