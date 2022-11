Pikine : un malade mental retrouvé pendu sous des escaliers

Samba B. s’est-il suicidé ? Cet ancien mécanicien a été retrouvé mercredi matin pendu sous les escaliers de leur domicile au quartier Dalifort-Usine Darling de Pikine. D’après Les Échos, qui donne l’information, la victime se serait donné la mort en s’attachant une corde autour du cou avant de la relier à une échelle servant à accéder à la terrasse de la maison. Il portait une ecchymose au cou.



Le journal précise que la scène d’horreur a été découverte par un membre de sa famille. Le défunt portait un tee-shirt blanc et un bas de survêtement noir. Un de ses frères a alerté la police et les sapeurs-pompiers. Ces derniers ont déposé la dépouille à l’hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye pour une autopsie et une enquête est ouverte.



À en croire Les Échos, Samba B. souffrait de troubles psychiques. Il a récemment été interné à l’hôpital de Thiaroye.