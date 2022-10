Pikine : un trafiquant de cocaïne arrêté, il s’était approvisionné au Nigeria

Vincent Ch. est un ressortissant nigérian de 30 ans. Il avait décidé d’abandonner son métier de commerçant dans son pays pour immigrer au Sénégal. Mais au lieu de passer sa reconversion dans du business licite, il choisit le trafic de drogue dure.



Avant de prendre la direction de Dakar, il s’approvisionne à Lagos auprès d’un dealer notoire nommé Okolo. Son stock lui a coûté 9000 dollars (5,9 millions de francs CFA). Pour se rendre au Sénégal, il boude l’avion et prend la route.



Arrivé à destination, il se lance dans son commerce illicite. La qualité de sa marchandise fait le tour de la capitale. Son carnet de commandes explose.



Mais Vincent Ch sera perdu par l’imprudence qui l’a poussé à mener ses activités dans la rue. En effet, il sera repéré par un agent infiltré de la police. Le commissariat de Pikine se met à ses trousses. Il sera coincé dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 octobre à Dalifort.



L’Observateur, qui révèle cette affaire dans son édition de ce vendredi, rapporte que le Nigérian a été interpellé au moment où il était en train de céder cinq cailloux de cocaïne à un client. Ce dernier réussira à s’échapper.



La perquisition à son domicile, aux Maristes, a permis aux agents de la brigade de recherches de la police de Pikine de mettre la main sur dix-sept boulettes de cocaïne d’un poids total de 700 grammes. Une balance servant à peser la drogue et des mouchoirs destinés à son conditionnement, ont été également saisis.



Vincent Ch. a été placé en garde à vue puis déféré au parquet pour importation, détention et trafic de drogue dure.