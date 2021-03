Pillages ciblés : Les travailleurs de Auchan parlent aux Sénégalais

Les Travailleurs d'Auchan parlent au Sénégalais

Plus de 10 jours après les pillages et les incendies ayant ciblé les magasins Auchan, les travailleurs de cette grande surface française s'adressent aux Sénégalais. Tout en se gardant de parler des causes ayant abouti à ce ciblage, ces Sénégalais employés par Auchan veulent attirer l'attention de leurs compatriotes sur le fait qu'eux aussi sont des victimes du sentiment anti-français.





"Ce n'est pas la France qui a été attaquée lors de ces derniers événements. Ce sont nous les collaborateurs sénégalais et les partenaires sénégalais avec lesquels nous travaillons chaque jour", mentionnent les 1 730 employés de Auchan, à travers une déclaration.

D'après eux, Auchan a 600 fournisseurs sénégalais et 60% des produits commercialisés sont issus de la production locale. Certaines denrées tels que la viande, le poulet, l'huile et le poisson sont 100% sénégalais, contre 90% pour les légumes.

"Nous avons le devoir de vous dire que la présence d'enseignes comme Auchan et ses concurrents sur le marché sénégalais est aussi positive, en ce sens qu'elle contribue à créer des emplois", ajoutent-t-il.