Pirogues pour l’Espagne : les trois régions les plus touchées au Sénégal sont…

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a publié le rapport de son dernier monitoring des départs de migrants d’Afrique vers les Îles Canaries (Espagne). Elle a répertorié entre janvier et août 2022 l’arrivée de 10 637 candidats à l’immigration clandestine sur l’archipel espagnol.



L’étude, relayée par Les Échos, renseigne que si les pirogues arrivent généralement du Maroc et de la Mauritanie, les voyages sont souvent préparés depuis les côtes sénégalaises. Par exemple, entre le 1er juillet et le 31 août dernier, l’OIM a enregistré 23 événements (départs ou préparation) à partir du Sénégal.



Ceux-ci sont souvent organisés les jours de grands fêtes, d’après le rapport. Lequel précise que les régions les plus touchées sont Saint-Louis, Thiès (Mbour) et Fatick.