Placé en garde à vue : Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly sous le coup de l’article 80

Offense au chef de l'État, prévue par l’article 80 de la constitution, et diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Tels sont les délits retenus, pour le moment, contre le député de l’opposition Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, placé en garde à vue, ce jeudi, à la Division spéciale de cybersécurité (Dsc).



D’après le quotidien Libération, qui donne l’information, il est reproché au marabout et homme politique d’avoir tenu, lors du rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) de ce mercredi 8 juin des propos jugés malveillants à l’encontre du président de la République, Macky Sall.



«Wakhouma soufou dara, kou nek ak ninga ko dégué», avait-il répondu aux enquêteurs, en présence de son avocat, Me Abdou Dialy Kane. Il rassure également, selon Libération, qu’il ne parlait pas du président de la République, mais de l’homme politique et chef de la coalition Benno Book Yakaar (BBY).