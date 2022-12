Plage de Diamalaye : Des riverains consomment une baleine échouée

Une baleine échouée a été retrouvée dans la nuit du mardi à Cambèrene, sur la plage de Diamalaye. Ce matin, des riverains se sont déplacés sur les lieux pour voir le cétacé. Si d’aucuns prenaient des photos, d’autres, par contre, ont commencé à dépecer le gros poisson pour leur propre consommation.





Pour le moment, l’espèce et le sexe ne sont pas encore déterminés. Sa longueur totale ne dépasse pas plus de 15 m. Des jeunes, organisés en petits groupes, prennent plaisir à déguster des morceaux grillés.





Selon El Hadj Diop qui travaille dans les parages, la baleine a plusieurs vertus, raison pour laquelle il est contre son acheminement. «Tôt le matin, deux jeunes sont venus ici avec leur couteau, parce qu’ils savaient que l’on serait dans cette situation. Ceux qui connaissent bien l’animal en profitent pour en consommer, car sa viande est très bonne de même que sa chair est un protecteur contre les mauvais esprits ou le maraboutage. Ce sont les gens qui sont en train de parler, mais il y a aucun risque», dit-il.





Son avis est partagé par Ndiap. Venu pratiquer son sport, il estime que ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit à Cambèrene. Des baleines ont l’habitude d’échouer ; c’est la troisième fois.





«Nous sommes habitués à cela, parce les baleines sont sorties ici à deux reprises et la troisième fois, c’était à Yoff. Si c’était à Yoff, on n’en parlerait plus, car les gens l’auraient dépecé depuis longtemps. En tout cas moi, j’en ai pris tellement que mon ventre s’est gonflé. C’est de la viande tout simplement», confirme-t-il.





Par mesure de prudence, Abdoulaye Diouf, enseignant-chercheur à l’Institut universitaire de pêche et d’aquaculture de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, demande aux gens de faire attention et préconise d’abord un examen avant sa consommation, car l’espèce peut bel et bien présenter ou renfermer des anomalies, de la graisse ou des métaux lourds pouvant être nuisibles à la santé.





«Pour le moment, le sexe et l’espèce ne sont pas encore déterminés. La longueur totale est de 13 m. Les éléments seront transmis en service pour identifier les clés d’identification. On peut manger une baleine, mais ce n’est pas sûr, car on ne connait pas s’il y a des risques pour sa consommation, puisque c’est par ondes qu’il marche. Si les ondes sont désorientées, la baleine se perd et échoue. Si c’est le cas, on peut la dépecer, mais personne ne connait encore les raisons de sa désorientation. Du coup, ce n’est pas prudent, car il y a beaucoup de risques. Un cas pareil s’est produit à Mbodjène où les gens avaient consommé et ont eu des diarrhées, et personne ne savait si c’est à cause des anomalies ou de la graisse. Donc, mieux vaut qu’on la laisse pour voir», prévient-il.