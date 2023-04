Plage de Diamalaye: Deux touristes surpris en plein ébat sexuel

Deux touristes de nationalité étrangère ont été surpris dans une position compromettante à la plage Diamalaye. L'italien T.W et la portugaise B.C ont été interrompus en plein ébat sexuel, selon les informations exclusives de Seneweb, par les policiers du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies.



Tout est parti d’une patrouille des hommes du commissaire Khouma à la plage de Diamalaye entre 11h et 12h.



Le bruit émanant d'une tente aurait attiré l'attention des patrouilleurs qui ont décidé de s'enquérir de la situation. Après vérification, un couple a été retrouvé en plein rapport sexuel.



Pris en flagrant délit, le touriste de nationalité italienne s'est levé ainsi que sa compagne d'origine portugaise.



Embarqués au commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies, les deux tourtereaux ont reconnu sans ambages les faits sur procès-verbal.



Les deux touristes envoyés en prison



Le couple s’est donné rendez-vous au Sénégal pour y passer ses vacances. En allant à la plage, ils n'avaient pas l'intention de passer des moments d'intimité, selon leurs propos.



Au terme de l'enquête, T.W âgé de 28 ans et son amante de 24 ans ont été présentés au Procureur de la République pour outrage public à la pudeur, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.