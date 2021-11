Plainte collective des femmes contre Amina Badiane

L’affaire Miss Sénégal se corse. Selon une information livrée par Maimouna Astou Yade, Présidente de J-Guen, activiste et féministe, une plainte collective sera déposée par la présidente du comité d’organisation de Miss Sénégal. «Mobilisation ce mercredi 24 Novembre à 9h au tribunal pour déposer collectivement nos plaintes individuelles contre Aminata Badiane et le comité d’organisation de Miss Sénégal devant le Procureur de la République », a-t-elle annoncé.



Ce, pour apologie de viol et bien d’autres faits graves. Un moyen aussi selon Maimouna Astou Yade, « soutenir ensemble notre sœur Mamico Coco » déjà visée par une plainte pour diffamation contre Amina Badiane.





« Aujourd’hui nous devons nous lever unanimement en tant que femmes pour dénoncer les violences contre les femmes et ce sera notre belle manière de lancer les 16 jours d’activisme au Sénégal.

Cette action est portée par l’ensemble des groupes de femmes sur Facebook, Les organisations féministes et les activistes féminines.

Elle ne porte l’effigie d’aucune organisation formelle ni d’aucune personne particulière. C’est l’action des femmes Sénégalaises », précise la féministe.