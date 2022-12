Plainte contre Amy Ndiaye Gniby : Les députés Massata Samb et Mamadou Niang saisissent la justice

Les députés Massata Samb et Mamadou Ninag (PUR) ont déposé une plainte contre leur collègue Amy Ndiaye Gniby pour injures publiques, violence et voies de faite, pour coups et blessures volontaires.





La bataille qui a éclaté à l’hémicycle ne semble pas avoir épargné les députés proches de Serigne Moudtapha Sy. Massata Samb a une indisponibilité temporaire de travail de 21 jours et Mamadou Niang qui s'est retrouvé avec 8 jours, renseigne-t-on.