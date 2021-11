Plainte d'Amina Badiane contre Mamico et Kader Gadji : Les internautes sénégalais réagissent

L’affaire du viol présumé de Miss Sénégal 2020 ,qui a fait un grand tollé sur la toile, suit son cours. Accusée de proxénétisme à travers les réseaux sociaux, Amina Badiane, Présidente du comité d’organisation Miss Sénégal, a déposé une plainte hier lundi, contre Mariama Kébé, plus connue sous le nom de «Mamico Femme Chic», Kader Gadji alias "Birame" dans la série «Maîtresse d’un homme marié», et contre X pour diffamation et injures publiques.





Une plainte d’Amina Badiane qui a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes sur les réseaux sociaux. Le hashtag #jesuisMamico circule sur l’ensemble des réseaux sociaux, depuis hier soir.





La concernée a par ailleurs réagi sur Facebook. A travers une publication, elle soutient ne pas avoir peur de faire face à Amina Badiane et attend avec impatience sa convocation.





Quant à Feuz, elle annonce un live d’ici quelques heures, pour s’exprimer sur l’affaire. D’après elle, Amina a porté plainte contre Mamico, Kader Gadji et X. Donc, elle considère comme étant «X» toutes les personnes qui ont parlé de l’affaire.





«Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, dans ce combat, quel que soit ce que cela nous couterait. Nous n’allons pas reculer, car ça nous tient à cœur et j’appelle tous les «X» à la solidarité», écrit-elle sur Facebook.





Feuz estime que «derrière Amina Badiane, se cachent de gros bonnets, à savoir des hommes d'affaires et des ministres».





Ainsi, elle menace de donner dans son prochain live leurs noms si Amina persiste avec sa plainte.





Sur Instagram, des organisations féminines et des activistes soutiennent aussi Mamico.





D’ailleurs, ils appellent à une mobilisation massive de toutes les femmes sénégalaises demain mercredi, à 9 h au tribunal, pour déposer collectivement des plaintes individuelles contre Amina Badiane et le comité d’organisation de Miss Sénégal devant le procureur de la République.