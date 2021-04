Plainte de la Banque Crédit du Sénégal : Un immeuble de Me Aïssata Tall Sall vendu aux enchères

Selon Kritik, un immeuble du ministre des Affaires étrangères, Me Aïssata Tall Sall, sera vendu aux enchères, le 11 mai prochain, à la requête de la Banque Crédit du Sénégal.La mise à prix est de 600 millions de francs Cfa et les enchères fixées à 1 million. L’immeuble en question est placé sous hypothèque.Reporté au Livre foncier de Ngor Almadies, sous le numéro 162/NFA, se situe à Dakar (Almadies, Zone 2, parcelle No 7). Il est bâti sur 2279 mètres carrés.