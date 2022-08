Plainte de Moustapha Dia pour diffamation : La veuve de Serigne Mor Dia persiste et signe

L’histoire d’héritage qui éclabousse la famille Dia connait de nouveaux rebondissements. En effet, la dernière sortie médiatique de la veuve du petit frère d’Abdoulaye Dia Senico aurait froissé quelques membres de son ex belle-famille.





Moustapha Dia, le directeur général de la Sipa et frère du défunt Serigne Mor Dia, avait porté plainte contre la deuxième femme de son frère pour diffamation.





En confrontation à la Division des investigations criminelles (Dic), vendredi dernier, Amina Sanghotte et Moustapha Dia sont revenus sur la question du terrain de 7 ha sis à Tivaouane Peulh. Ce site en question est la source des problèmes, selon la veuve qui affirme avoir été informée par son mari qu'il a «prêté ce terrain à son grand frère Moustapha. Mais après son décès, quand j’ai soulevé cette dette, l’homme a complètement retourné sa veste pour me déclarer la guerre», informe la dame Dia.





«Un an après le décès de mon mari, poursuit-elle, j’ai vu des choses pas du tout orthodoxes et immorales dans la gestion de son patrimoine que j’ai fustigées et qui me valent aujourd’hui cette vindicte familiale allant jusqu’à conspirer contre mon intégrité physique et voulant me réduire à néant et au silence, avec comme méthode une violence financière et physique inouïe. Honte à vous !», fulmine Amina Sanghotte Dia, la veuve de Serigne Mor Dia





Madame Dia de poursuivre : «J’ai été convoquée et j’ai déférée à la date indiquée. Après mon interrogatoire, il a été appelé pour la partie confrontation. Je m’en tiens là», révèle la veuve qui nie «avoir présenté de quelconques excuses au directeur général de Sipa», comme l’a soutenu un site d’informations, car, selon elle, elle n’a certes pas de documents attestant cette dette, mais elle s'appuie sur les confidences de son défunt mari en qui elle a entièrement confiance. "Je m’inscris en porte à faux contre ces propos mensongers et calomnieux", regrette la dame qui affirme qu’aucune décision judiciaire n’a pour le moment été prise. L’affaire reste pendante en justice.