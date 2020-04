Plan d'investissement de la santé : Birahim Seck redoute un "véritable problème de transparence"

Le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, a encore tiré la sonnette d'alarme redoutant des soucis de transparence dans la gestion du plan d'investissement du secteur de la santé."L'opacité dans le traitement des questions relatives aux masques et aux tests et le retard apporté à la publication du plan d'investissement du secteur de la santé posent un véritable problème de transparence de la gouvernance sectorielle", a écrit Birahim Seck, qui réclame, dans la foulée, des éclairages sur la comptabilité des dons (en nature) reçus par le ministère de la Santé."Depuis des jours, nous demandons la publication du plan d'investissement des 64 milliards du secteur de la santé sans succès", a-t-il regretté. Et d'ajouter : "Les remontées d'informations de nos sections recoupent parfaitement les alertes recemment données par le médecin-chef de Bignona et un syndicat du secteur par rapport aux limites actuelles de la prise en charge des personnels soignants".