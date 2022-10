[Vidéo] Plan Jaxaay : Les sinistrés des inondations de 2005 donnent un ultimatum d'un mois à l'État pour...

Sinistrés du Plan Jaxaay

Les sinistrés des inondations de 2005 sont plus d'une centaine de familles à avoir quitté leurs habitations en banlieue. Après une attente de plus de 15 années, ces personnes demandent à être recasées au plan Jaxaay. Et face aux lenteurs notées dans la délivrance des maisons, les victimes montent au créneau et menacent.





Tous semblent gagnés par un sentiment de révolte et de désolation lors de l'assemblée générale tenue à Thiaroye. En effet, le désespoir et la fatigue se lisent sur leurs visages. Les sinistrés suggèrent aux autorités de revoir leurs méthodes pour soulager les bénéficiaires. "La misère que nous sommes en train de vivre dans la banlieue est inadmissible. On est laissés en rade. Des gens sont venus occuper les maisons inachevés du plan Jaxaay. L'Etat avait promis de les déloger le 15 mai dernier au plus tard. A la date d'aujourd'hui ils sont encore dans les maisons. Nous demandons à l'Etat de prendre ses responsabilités. Nous sommes des citoyens sénégalais. Il est temps de siffler la fin de la récréation", martèle le porte-parole du jour.