[Vidéo] Planification familiale: Une campagne d’affichages pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile

Ce vendredi 29 octobre, au centre de santé Mame Abdou Aziz Sy Dabakh des Parcelles assainies, s’est déroulé le lancement de la campagne d’affichages pour renforcer la sensibilisation sur les différentes méthodes de contraception modernes dans les structures de santé au Sénégal.