[Vidéo] Pluie à Dakar : La banlieue patauge déjà sous les eaux

Pluies à Dakar et risque d'inondations

L’hivernage s’annonce bien à Dakar ! Ce mercredi matin, le ciel a ouvert ses vannes dans la capitale sénégalaise. Une courte et forte pluie s’est abattue entre 8h et 9h du matin sur Dakar et sa banlieue.





Dans la banlieue entre Yeumbeul et Thiaroye, les routes sont déjà inondées et la traversée était difficile pour les transports en commun, Minibus Tata et autres cars rapides, a constaté Seneweb. Les risques d’inondations sont ainsi très probables cette année encore, dans la banlieue, mais également le long du tracé du Bus rapid Transit (BRT), du fait des chantiers inachevés.