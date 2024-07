Pluie et orages : Les prévisions de la météo pour pour cette semaine

La semaine s’annonce humide et orageuse, nécessitant prudence et préparation dans les zones concernées d’après les prévisions de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).















En effet, hier mardi 2 juillet 2024 des manifestations pluvio-orageuses ont été observées sur l'ensemble du territoire avec des variations notables entre les régions.













Selon Tidiane Diédhiou de la Météo nationale, les prévisions pour ce mercredi 3 juillet indiquent des risques de pluies dans les régions du Sud, notamment à Ziguinchor et à Cap Skirring.













Les régions proches du littoral, y compris les îles du Saloum et Dakar, pourraient connaître de fines pluies en raison de la présence de nuages denses.













Des précipitations sont également possibles dans le Sud-Est.













Pour ce jeudi, le temps sera relativement stable dans la moitié nord du pays, bien que des risques de pluie subsistent dans le Sud-Est.













Vendredi, des manifestations pluvio-orageuses sont attendues dans les régions du Sud et du Centre, avec une possible extension vers Matam et ses environs.